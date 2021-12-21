Таллин, , 11:48 — REGNUM Таллинское городское собрание проведет во вторник, 21 декабря, внеочередное заседание по утверждению проекта бюджета столицы Эстонии на 2022 год объемом свыше миллиарда евро. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

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С учетом того, что у входящих в правящую коалицию Центристской и Социал-демократической партий большинство в горсобрании, исход голосования представляется очевидным.

Общий объем на 2022 год составит 1,032 млрд евро. Это самая большая сумма, когда-либо принимаемая городскими властями столицы Эстонии.

Запланированный общий объем доходов — 868,4 млн евро, где доходы от поступления налогов составляют 68%. Крупнейший источник доходов города — подоходный налог с частного лица в сумме 556 миллионов евро. Это на 11,8% больше, чем в 2021 году.

Земельный налог принесет столице в 2022 году примерно столько же, что и в нынешнем году, — 25,4 млн евро. Доход, получаемый от продажи товаров и услуг городских учреждений, планируется на уровне 90,1 млн евро, что на 9,3% больше, чем в 2021 году.

Расходы города Таллина на деятельность в бюджете на 2022 год запланированы в сумме 746,7 млн евро. Среди расходов на деятельность расходы сферы образования составляют 39,1%, то есть в общей сложности 292 млн евро.

Расходы на городской транспорт составят 15,2% (113,3 млн евро). Расходы на социальную опеку и здравоохранение составят 11,3% (84,3 млн евро). Всего эти три сферы образуют около двух третей общего объема расходов.

Даже с принятием дополнительного бюджета общий объем бюджета Таллина на 2021 год составил 968 350 637 евро.