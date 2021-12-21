Москва, 21 декабря, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Число заражений коронавирусом в России выросло за сутки на 25 907 случаев, сообщает 21 декабря федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Суточный прирост заражений в России продолжает снижаться. За предыдущие сутки зафиксировано 27 022 случая заражения. Общее число заражений достигло, по данным штаба, 10 267 719.

Больше всего новых заражений зарегистрировали в Санкт-Петербурге — 2075, Москве — 1906, Подмосковье — 1811. Кроме них в первой пятёрке Красноярский и Пермский края.