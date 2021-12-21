Киев, 21 декабря, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда во время саммита Люблинского треугольника, который прошел на Украине, прокомментировал недавний «ультиматум» России НАТО. Об этом передает пресс-служба польского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

Анджей Дуда сказал, что является противником уступок в отношении России. А «ультиматум» Москвы в адрес НАТО о прекращении расширения альянса на восток он назвал «недопустимым».

Президент Польши заявил, что безопасность Украины является «фундаментальным вопросом» для Варшавы, в связи с чем Украина должна быть принята в НАТО.

«Я считаю, что Россия должна оказаться от тех действий, которые она предпринимала в течение последних лет», — сказал Дуда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что страны Запада не смогут изолировать Россию.