Ростов-на-Дону, 21 декабря, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения» с января 2022 года возглавит Сергей Любушкин. Об этом сообщается на сайте организации.

Дарья Драй ИА REGNUM Портфель министра

Новый управленец с июля 2017 по ноябрь 2021 года занимал пост директора МУП «Водоканал» Новороссийска. С 15 декабря он приступил к процессу приёма дел на донском предприятии.

Руководитель окончил Новочеркасскую государственную академию по специальности «Инженер систем водоснабжения и водоотведения». Трудовой путь начинал в Таганроге. Любушкин работал слесарем, старшим диспетчером, затем руководил несколькими коммунальными предприятиями.