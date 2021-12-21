Таллин, 21 декабря, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Официальный уровень безработицы в Эстонии уже больше месяца держится на отметке в 6,7%. Об этом сообщила Касса по безработице страны со ссылкой на собственные данные, последние в 2021 году.

Picserver.org Безработица

По положению на 19 декабря, на учете в кассе стояли 43 915 человек. Самый высокий уровень безработицы по-прежнему на северо-востоке в уезде Ида-Вирумаа — 10,6%, а самый низкий на острове Хийумаа — 3,6%.

В Харьюмаа (Таллин и пригороды) уровень безработицы равен 6,4%. Без работы в столичном регионе остаются 20 509 человек, в том числе 15 092 — в самом Таллине. Во втором по значимости городе страны Тарту зарегистрированы 2 593 безработных, во всем Тартумаа — 4 199.

В Ида-Вирумаа на учете в Кассе по безработице стоят 6 227 человек, из них 2 883 в Нарве, 1 554 — в Кохтла-Ярве, 544 — в Силламяэ. В Пярну без работы находятся 1 697 человек, во всем Пярнумаа — 2 878.

Зарегистрированная безработица в Эстонии последовательно снижается с начала апреля 2021 года, кода на учете в Кассе по безработице стояли почти 58 000 человек — более 9%.