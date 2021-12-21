Вашингтон, , 11:44 — REGNUM Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что его страна работает с различными агентствами, в том числе с Организацией Объединенных Наций и Программой развития ООН, над вливанием наличных средств в афганскую экономику в дополнение к гуманитарной помощи, сообщает «8 Собх».

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О работе США над поиском эффективных способов помощи афганскому народу Прайс заявил на пресс-конференции 20 декабря, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Неда Прайса, США признают, что Афганистан в настоящее время сталкивается с гуманитарным кризисом. Но в то же время он подчеркнул, что подобная ситуация существовала ещё до вывода американских войск, однако в последнее время обострилась. Представитель Госдепа назвал непрекращающуюся засуху и продолжающиеся войны основными факторами этой ситуации.

Он назвал США одним из крупнейших поставщиков гуманитарной помощи афганскому народу, но подчеркнул, что в одиночку Соединенные Штаты не смогут предотвратить гуманитарный кризис. Прайс отметил, что все страны, особенно соседи и государства региона, должны оказать помощь Афганистану.

Нед Прайс также упомянул о разрешениях, выданные министерством финансов США на оказание гуманитарной помощи Афганистану, добавив, что его страна поддерживает оказание помощи Исламской Ресбпулике.

По его словам, не существует крайнего срока для завершения плана эвакуации, и что Соединенные Штаты продолжают эвакуировать Афганистана своих граждан, союзников и людей из групп риска.

На пресс-конференции не было сделано никаких заявлений о замороженных в США активах Афганистана. Ранее «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и некоторые страны потребовали высвободить эти активы.