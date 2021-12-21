Астана, 21 декабря, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Вопрос с территориальной целостностью Сирии необходимо решить, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев турецкой стороне в ходе переговоров по сирийскому урегулированию в «астанинском формате».

(сс) Ninara Нур-Султан

Российский дипломат отметил, что все стороны заинтересованы в стабилизации обстановки в Сирии, поэтому государства-гаранты «астанинского» процесса — а это Россия, Турция и Иран — говорят о приверженности суверенитету, территориальной целостности Сирии.

«Но, как мы видим, сложности существуют, их надо решать», — сказал Лаврентьев во время общения с турецкой делегацией.

Ранее делегация РФ во главе с Лаврентьевым провела двусторонние переговоры с делегациями правительства Сирии и Ирана, в иранской делегации позднее заявили о близости позиций Москвы и Тегерана по Сирии. Турецкую делегацию возглавляет на переговорах генеральный директор двусторонних политических отношений МИД Турции Унал Сельчук.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря в столице Казахстана начались переговоры по урегулированию в Сирии в «астанинском» формате. Консультации продлятся два дня.

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