Шадринский район, Курганская область, 21 декабря, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В Шадринском районе Курганской области трое пенсионеров пойманы на незаконной добыче косуль. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Kurganobl.ru Косуля

Браконьеры в возрасте от 65 до 72 лет передвигались на автомобиле УАЗ, в котором сотрудники полиции обнаружили туши трёх косуль. Разрешения на добычу указанных животных у пенсионеров не было.

Материальный ущерб, нанесённый животному миру региона, составил 120 тысяч рублей. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.