Москва, 21 декабря 2021, 11:42 — REGNUM Законопроект о добровольном техосмотре был доработан ко второму чтению. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря, об этом рассказал вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
Первая поправка исключает проведение так называемых техосмотров на обочине — когда у водителя уже есть диагностическая карта, но сотрудники ГИБДД подвергают его проведению техосмотра.
«Еще одна поправка — автомобилистов личного транспорта не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты. Это очень важно, потому что, когда мы принимали законопроект в первом чтении и говорили, что техосмотр отменяется, такая норма оставалась», — отметил Неверов.
Третье чтение законопроект намечено на 22 декабря. Инициатива коснется более 50 млн владельцев личных автомобилей и мотоциклов.
Как ожидается, с марта 2022 года штраф за отсутствие техосмотра вырастет до 2 тыс. рублей.
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