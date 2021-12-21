Москва, , 11:42 — REGNUM Законопроект о добровольном техосмотре был доработан ко второму чтению. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря, об этом рассказал вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Первая поправка исключает проведение так называемых техосмотров на обочине — когда у водителя уже есть диагностическая карта, но сотрудники ГИБДД подвергают его проведению техосмотра.

«Еще одна поправка — автомобилистов личного транспорта не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты. Это очень важно, потому что, когда мы принимали законопроект в первом чтении и говорили, что техосмотр отменяется, такая норма оставалась», — отметил Неверов.

Третье чтение законопроект намечено на 22 декабря. Инициатива коснется более 50 млн владельцев личных автомобилей и мотоциклов.

Как ожидается, с марта 2022 года штраф за отсутствие техосмотра вырастет до 2 тыс. рублей.

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