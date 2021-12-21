Москва, 21 декабря, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Законопроект о добровольном техосмотре был доработан ко второму чтению. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря, об этом рассказал вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»).

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Первая поправка исключает проведение так называемых техосмотров на обочине — когда у водителя уже есть диагностическая карта, но сотрудники ГИБДД подвергают его проведению техосмотра.

«Еще одна поправка — автомобилистов личного транспорта не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты. Это очень важно, потому что когда мы принимали законопроект в первом чтении и говорили, что техосмотр отменяется, такая норма оставалась», — отметил Неверов.

Третье чтение законопроекта намечено на 22 декабря. Инициатива коснется более 50 млн владельцев личных автомобилей и мотоциклов.

Как ожидается, с марта 2022 года штраф за отсутствие техосмотра вырастет до 2 тыс. рублей.