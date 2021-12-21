Челябинск, 21 декабря, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Два жителя Саткниского района Челябинской области предстанут перед судом за убийство жителя Хабаровска. Об этом сообщает пресс=-служба облпарокуратуры.

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По данным следствия, преступление совершили граждане 1985 и 1992 года рождения, являвшиеся разнорабочими. Они находились в гостиничном доме на территории посёлка Пороги. В ночь на 30 января эти лица забили мужчину молотком, а тело сбросили в водоём гидротехнического сооружения.

Уголовное дело рассмотрит Челябинский областной суд. Обвиняемым грозит до 20 лет заключения.