Вильнюс, , 11:40 — REGNUM Литовских граждан, принимавших участие в переправке нелегальных мигрантов с территории Белоруссии, впервые задержало МВД Литвы. Об этом 21 декабря рассказала глава ведомства Агне Билотайте, ее слова приводит местный портал «Курьер».

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

"Впервые задержаны граждане Литвы, которые участвовали в переправке нелегальных мигрантов», — сказала она.

Также Билотайте уточнила, что задержанные лица связаны с «миром организованной преступности» и добавила, что, по ее мнению, это показатель того, что в схемы нелегальной миграции включается преступный мир Литвы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее калининградский губернатор Антон Алиханов заявил, что Калининградская область потребляет белорусские продукты, поэтому предложение Литвы запретить транзит грузов из Белоруссии угрожает благополучию региона.