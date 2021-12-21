Симферополь, 21 декабря, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Арбитраж Крыма 15 февраля 2022 года начнёт рассматривать спор за право собственности на здание мечети в селе Ивановка Сакского района. Местная религиозная организация мусульман «Камышлы» духовного управления мусульман республики Крым и города Севастополя выбрала в качестве ответчиков администрацию сельского поселения, минимущество региона и министерство жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма, передаёт ИА REGNUM.

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Иск был подан в середине октября 2021 года. Дело приняла судья Шкуро. Истец требует признать за ним «право собственности на объект недвижимости — здание мечети общей площадью 105,6 кв. м» на пл. Ленина, 7 в селе Ивановка. По данным публичной кадастровой карты, площадь участка, на котором стоит мечеть, составляет 4043 кв. м. Его кадастровая стоимость — 4 635 299,5 рубля, разрешенное использование — религиозное использование.

Напомним, в декабре 2021 года суд уже удовлетворил иск другой религиозной организации мусульман «Ватан». За нею были закреплены права на два здания в г. Старый Крым. Решение пока не вступило в законную силу и может быть оспорено.