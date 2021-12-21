Владикавказ, , 11:38 — REGNUM В Северной Осетии с начала 2021 года произошло 1198 пожаров, в которых погибли восемь человек. Это на два человека меньше, чем годом ранее. Спасателям удалось спасти из огня 183 человека, при этом получили травмы 20 человек, сообщили 21 декабря в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожар (сс) Daniel Tausis

«На пожарах были травмированы 20 человек, погибло восемь человек. Пожарно-спасательными подразделениями был эвакуирован 1031 человек, спасены 183 человека», — говорится в сообщении пресс-службы спасательного ведомства.

Отмечено, что большинство пожаров произошло не в жилом секторе. Чаще всего тушить приходилось сухую траву в открытой местности.

Напомним, в 2020 году за тот же период было зафиксировано 1678 пожаров. Жертвами происшествий с огнем стали десять человек, среди погибших — один ребенок. А за 11 месяцев 2019 года в Северной Осетии произошло 1265 пожаров, в которых погибли 12 человек, в том числе один ребенок. Получили травмы 23 человека.