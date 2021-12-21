Якутск, 21 декабря, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Якутии аккредитацию для участия в пресс-конференции президента РФ Владимира Путина получили четыре журналиста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 21 декабря в пресс-службе правительства республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Задавать вопросы главе государства поедут два представителя НВК «Саха» Айсен Бурнашев и Виктор Олесов, корреспонденты информагентства «ЯСИА» Николай Борисов и газеты «Саха Сирэ» Аграфена Кузьмина. В правительстве региона подчеркнули, что места в зале представители СМИ республики получили несмотря на ограничения по количеству присутствующих, связанные с пандемией: на большую пресс-конференцию допустят 500 журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, от Приморья шесть журналистов готовятся задать вопросы на пресс-конференции президента России Владимира Путина 23 декабря. В том числе на встречу с главой государства поедут сотрудники районных СМИ.