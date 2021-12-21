Москва, , 11:37 — REGNUM В январе-октябре 2021 года средняя ставка по программе «Семейная ипотека» составила 4,72%. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба комплекса экономической политики Москвы.

Ипотека Ooobober.ru

За десять месяцев в городе было выдано 6154 кредита на общую сумму 41,5 млрд рублей — это 10,7% всех выданных по программе кредитов и 22% от общего объёма кредитования.

«Программа «Семейная ипотека» пользуется популярностью у москвичей. С 1 июля этого года право на участие в ней получили семьи, в которых с 2018 года родился первый ребёнок, и это сделало ее еще более популярной среди молодых семей», — рассказал вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

В пресс-службе проинформировали, что с начала реализации программы «Семейная ипотека» в 2018 году в Москве было выдано 21 162 кредита на общую сумму 130,14 млрд рублей.