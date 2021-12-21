Афины , 21 декабря, 2021, 11:42 — ИА Регнум. 81% полицейских в Греции вакцинированы против коронавируса или имеют сертификаты о выздоровлении. Об этом заявил министр защиты граждан Такис Теодорикакос в парламенте страны 20 декабря.

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Теодорикакос сказал, что, согласно данным Главного управления полиции Греции, 75% полицейских полностью вакцинированы и 3% получили первую дозу вакцины ко 2 декабря. Те, кто еще не считается полностью вакцинированным (т.е. через 14 дней после завершения вакцинации), обязаны проходить два экспресс-теста в неделю.

«Граждане должны чувствовать себя в полной безопасности», — сказал он, добавив, что с 20 декабря 10 000 полицейских по стране будут проводить проверки для обеспечения соблюдения правил борьбы с пандемией.