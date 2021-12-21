Курск, 21 декабря, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В Курской области обнаружен мешок с человеческими останками. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

Страшную находку накануне, 20 декабря, обнаружил местный житель в ходе рыбалки в реке Сейм Октябрьского района. В полимерном мешке находились костные человеческие останки, предположительно двух человек.

После осмотра останки направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.

«По данному факту Курчатовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области проводится доследственная проверка», — добавили в следственном ведомстве.

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По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года строительный мешок с частью тела человека был найден рыбаком в реке Екатерингофке в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).