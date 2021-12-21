Москва, 21 декабря, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В РФ нецелесообразно полностью отказываться от импорта говядины и молочных продуктов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал идею депутата Госдумы Андрея Лугового (ЛДПР) о прекращении импорта говядины и молока, чтобы за три года нарастить собственное производство.

Alexas_Fotos Говядина. Фарш

«За такой короткий период, как три года, решить проблему дефицита говядины не удастся, — сказала Рамазанов. — Кроме того, полный отказ от импорта говядины и молока не целесообразен. Россия является страной, вовлеченной в глобальное экономическое пространство. Поэтому развитие АПК должно быть ориентировано на увеличение доли отечественной продукции в удовлетворении внутренних потребностей и расширении его экспортного потенциала, не прибегая к запрету их импорта».

Как полагает эксперт, запрет импорта молока и говядины приведет к ускорению роста потребительских цен на продукты их переработки.

«Кроме того, это может сузить ассортимент многих марок молочных и мясных товаров, традиционно не производимых в стране, а их аналоги не воспринимаются потребителями как адекватная замена», — добавил Рамазанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о запрете импорта критически высказался эксперт по вопросам сельского хозяйства Кирилл Ермоленко.