Хабаровск, , 11:47 — REGNUM Власти Хабаровского края подвели итоги работы за год территориальной подсистемы «Российской системы чрезвычайных ситуаций» (РСЧС), которая обеспечивает защиту жителей от практически всех видов угроз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Система оповещения при ЧС

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Отмечается, что 2021 год выдался сложным с точки зрения чрезвычайных ситуаций и безопасности населения. Спасателям пришлось ликвидировать 35 ЧС. Самыми крупными из них стали мощнейший февральский циклон в Советско-Гаванском и Ванинском районах, подтопления в Верхнебуреинском районе в июне, когда из берегов вышла река Бурея, а также летние паводки на Амуре, пик которых пришелся на август. В общей сложности в ЧС пострадало около 2 тыс. человек. Суммарный ущерб превысил 610 млн рублей. При этом только из бюджета Хабаровского края девяти муниципалитетам оказана помощь почти в 200 млн рублей.

Семь ЧС носили техногенный характер, шесть — биолого-социальный, 22 — природный. В техногенных происшествиях погибли 11 человек, 37 — пострадали.

Большой урон принесли и более чем 7 тыс. техногенных пожаров, в огне погибли десятки людей. Были жертвы и на водных объектах — погиб 31 человек, это на 24% меньше, чем в 2020-м.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в третьем чтении приняла закон, который обязывает жителей эвакуироваться из зоны, где объявлена чрезвычайная ситуация природного или техногенного характера.