Волгоград, 21 декабря, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Парковую зону создадут у музея-заповедника «Старая Сарепта» в Волгограде. Проект реализуют в несколько этапов, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе администрации города.

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Мэрия объявила конкурс по отбору подрядчика на создание парковой зоны. В первую очередь благоустроят парковку, расположенную между музеем-заповедником и клинической больницей № 15. Планируется заменить 1,8 тысячи кв. м асфальта, замостить более 500 кв. м тротуарной плиткой по периметру рекреационной зоны. Появятся новые остролистные клёны и ивы, высадят крупномерные растения высотой до 3 м, обустроят система поливочного водопровода.

Работы начнутся весной 2022 года. В перспективе в порядок приведут всю территорию вокруг музея-заповедника.