Москва, , 11:33 — REGNUM Страны с большими запасами нефти в хранилищах могут начать сокращать их, продавая сырье на рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил профессор Российской экономической школы Герхард Тевс.

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«Нефтяным компаниям требуется время, чтобы отреагировать на глобальные рыночные условия в целом и на изменение цен на нефть в частности, — сказал Тевс. — Наши исследования показали, что буровая активность в мире, необходимая для разработки новых запасов, реагирует на изменения цен на нефть с задержкой более одного года. Сам факт того, что нефтяным компаниям требуется время, чтобы отреагировать и принять решение о разведке и разработке новых запасов, в краткосрочной перспективе будет способствовать сохранению того, что с увеличением спроса на сырье цены будут расти. Страны с большими запасами нефти в хранилищах могут начать их сокращать, продавая сырье на рынке».

Однако, как подчеркнул профессор, учитывая текущую экономическую и политическую неопределенность на глобальном уровне, можно ожидать, что эти продажи будут довольно ограниченными.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Тевс рассказал, как могут измениться мировые цены на нефть.

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