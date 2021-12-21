Калининград, , 11:33 — REGNUM Мы пожинаем плоды необоснованных надежд на партнёрство с ЕС, бытовавших в те годы у одних, и заведомого очковтирательства со стороны других, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 21 декабря, комментируя высказывания губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Калининград Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее Алиханов сообщил РИА Новости, что ситуация с поставками грузов в регион осложнилась из-за скопления фур на пунктах пропуска из Белоруссии в Литву. Скопление, в свою очередь, было вызвано кризисной ситуацией на границе Белоруссии и Польши из-за попыток мигрантов проникнуть в Евросоюз.

« В своё время, в начале 2000-х годов, проблема транзита грузов в Калининградскую область Российской Федерации фигурировала в перечне озабоченностей российской стороны в связи с расширением Европейского союза на прибалтийские страны — Литву, Латвию и Эстонию. К сожалению, в силу преобладавших в то время установок в отношениях с ЕС острые углы сглаживались, Москва уходила от обострения сложных проблем. Так произошло и с проблемой калининградского транзита — и пассажиров по железной дороге, и грузов, в том числе военных. Сегодня мы пожинаем плоды необоснованных надежд на партнёрство с ЕС, бытовавших в те годы у одних, и заведомого очковтирательства со стороны других.

Понятно, что Калининградская область — это одновременно и наш форпост на Балтике, и уязвимый с точки зрения связей и снабжения регион. Морским путём эту проблему полностью решить невозможно.