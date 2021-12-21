Калининград, 21 декабря, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Мы пожинаем плоды необоснованных надежд на партнёрство с ЕС, бытовавших в те годы у одних, и заведомого очковтирательства со стороны других, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 21 декабря, комментируя высказывания губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

Ранее Алиханов сообщил РИА Новости, что ситуация с поставками грузов в регион осложнилась из-за скопления фур на пунктах пропуска из Белоруссии в Литву. Скопление, в свою очередь, было вызвано кризисной ситуацией на границе Белоруссии и Польши из-за попыток мигрантов проникнуть в Евросоюз.

« В своё время, в начале 2000-х годов, проблема транзита грузов в Калининградскую область Российской Федерации фигурировала в перечне озабоченностей российской стороны в связи с расширением Европейского союза на прибалтийские страны — Литву, Латвию и Эстонию. К сожалению, в силу преобладавших в то время установок в отношениях с ЕС острые углы сглаживались, Москва уходила от обострения сложных проблем. Так произошло и с проблемой калининградского транзита — и пассажиров по железной дороге, и грузов, в том числе военных. Сегодня мы пожинаем плоды необоснованных надежд на партнёрство с ЕС, бытовавших в те годы у одних, и заведомого очковтирательства со стороны других.

Понятно, что Калининградская область — это одновременно и наш форпост на Балтике, и уязвимый с точки зрения связей и снабжения регион. Морским путём эту проблему полностью решить невозможно.