Липецк, , 11:32 — REGNUM Более 42 миллионов рублей государственной поддержки получат аграрии Липецкой области дополнительно в 2021 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 21 декабря глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Липецкие аграрии получат дополнительную господдержку Пресс-служба администрации Липецкой области

Дополнительно на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса из резервного фонда правительства Российской Федерации будет направлено более миллиарда рублей. Поддержку получат десять регионов — Татария, Пермский и Ставропольский края, Брянская, Владимирская, Ивановская, Калининградская, Рязанская, Свердловская области, а также Липецкая. Полученные средства региональные власти направят молочным фермам, центрам селекции и семеноводства, а также хранилищам сельхозпродукции, уточнили в управлении сельского хозяйства Липецкой области.

«Два предприятия нашего региона — АО «АПО Аврора» и ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» — получат господдержку на построенные и введенные в эксплуатацию хранилища. В «Авроре» это картофелехранилище мощностью 3 тысячи тонн, в «15 лет Октября» — плодохранилище мощностью 3,7 тысячи тонн. Липецкой области выделено 42,4 миллиона рублей», — рассказал начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих.

Как отметил глава региона Игорь Артамонов, аграрный сектор в экономике Липецкой области благодаря весомой государственной поддержке стал самым инновационным, высокотехнологичным и инвестиционно привлекательным.

«Очень важно и то, что люди уже не стремятся переехать из села в город. Реализуемые в районах инфраструктурные и инвестиционные проекты позволяют сельским жителям с оптимизмом смотреть в завтрашний день», — сказал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.