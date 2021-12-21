Липецкие аграрии получат дополнительную господдержку

Липецк, 21 декабря 2021, 11:32 — REGNUM Более 42 миллионов рублей государственной поддержки получат аграрии Липецкой области дополнительно в 2021 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 21 декабря глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.
Дополнительно на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса из резервного фонда правительства Российской Федерации будет направлено более миллиарда рублей. Поддержку получат десять регионов — Татария, Пермский и Ставропольский края, Брянская, Владимирская, Ивановская, Калининградская, Рязанская, Свердловская области, а также Липецкая. Полученные средства региональные власти направят молочным фермам, центрам селекции и семеноводства, а также хранилищам сельхозпродукции, уточнили в управлении сельского хозяйства Липецкой области.
Как отметил глава региона Игорь Артамонов, аграрный сектор в экономике Липецкой области благодаря весомой государственной поддержке стал самым инновационным, высокотехнологичным и инвестиционно привлекательным.