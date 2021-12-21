Сеул, , 11:32 — REGNUM Индекс цен на товары производителей в Южной Корее продолжает расти на протяжении тринадцати месяцев подряд. Об этом 21 декабря сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в декабре 2021 года индекс цен на товары производителей составил 112,99 пункта, что на 0,5% больше по сравнению с ноябрем текущего года. В годовом исчислении показатель вырос на 9,6%, что является самыми высокими темпами роста с октября 2008 года.

Стоимость продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства в стране выросла на 1,5%, а промышленных товаров — на 0,5%. В частности, стоимость угля и нефтепродуктов выросла на 3,8%, металлопродукции — на 0,9%, химической продукции — на 0,7%.

Индекс цен производителей — показатель среднего уровня изменения цен на сырьё, материалы и товары промежуточного потребления относительно базисного периода.