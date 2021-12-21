Ростов-на-Дону, , 11:32 — REGNUM В 2022 году плата за капитальный ремонт в многоквартирных домах в Ростовской области вырастет почти вдвое. Об этом заявил донской губернатор Василий Голубев. Новый размер оплаты, по его словам, составит около 20 рублей за 1 кв. метр. Ранее сообщалось, что тариф может вырасти втрое.

Капремонт Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это правда, только про три раза я не могу сказать, но плата может вырасти. И вот почему. Более трёх лет назад на такой же вопрос, я сказал, мы приняли решение, что оплату в размере 9,92 рубля (за один квадратный метр) мы не будем повышать в течение трёх лет. Сегодня экономически обоснованный тариф для капремонта составляет порядка 20 рублей за один квадратный метр», — сказал глава региона в эфире телеканала «Дон 24».

Голубев отметил, что в 2019 году на Дону удалось капитально ремонтировать около 1,1 тыс. многоквартирных домов. В настоящее время — только 650−670 объектов. При таких темпах Ростовская область может «уйти в вечность с ремонтом многоквартирных домов». Например, те, кто ждёт ремонта 10 лет, будет ждать его 25 лет.

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ИА REGNUM напоминает, что с 1 октября 2018 года размер взноса на капремонт в Ростовской области составляет 9 рублей 92 копейки с одного квадратного метра. Ранее директор НКО «Фонд капитального ремонта Ростовской области» Владислав Крюков сообщил, что глобальный рост цен на стройматериалы привёл к необходимости пересмотра размера платы за капитальный ремонт. Средний экономически обоснованный размер взноса составляет не менее 30 рублей за один квадратный метр.

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