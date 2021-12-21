Иркутск, , 11:31 — REGNUM В Иркутской области передано в суд уголовное дело в отношении группы лиц, где фигурирует действующий депутат Законодательного собрания Иркутской области. Как сообщает сегодня территориальное СУ СК РФ, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»), п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Контроль за уплатой налогов Prokuror-kaluga.ru

Предварительным следствием установлено, что в период с 2015 по 2018 гг. в бухгалтерском и налоговом учете некой компании было отражено приобретение работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах у взаимозависимых и подконтрольных ей 8-ми организаций.

Фактически работы (услуги) по ремонту и содержанию общего имущества указанных многоквартирных жилых домов выполнялись ООО «ПКК» самостоятельно. Указанная преступная схема работы ООО «ПКК» повлекла уклонение от уплаты НДС в бюджет РФ с деятельности компании за указанный период в сумме около 77 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области. Следователями СК в качестве обеспечительных мер на имущество обвиняемых наложен арест в сумме около 54 млн рублей. В настоящее время прокуратурой области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. В ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области директор организации утаил почти 20 млн рублей налогов: общество с ограниченной ответственностью, осуществляющее деятельность в сфере строительства жилых и нежилых зданий, включило в книги покупок с 1 января 2016 года по 31 декабря 2017 года сведения о недостоверных финансовых операциях по покупке товаров у 25-ти контрагентов на общую сумму 150,5 млн рублей. В действительности фирмы поставку товаров не производили.

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