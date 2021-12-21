Челябинск, 21 декабря, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Челябинске осуждён 23-летний гражданин, пытавшийся сбыть два килограмма наркотика. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Приговор вынес Центральный районный суд. По данным следствия, он должен был забирать из тайников крупные партии вещества, расфасовывать и сбывать в Уфе, Кургане, Екатеринбурге, Перми и Тюмени. Но в марте его поймали полицейские.

Суд назначил ему семь лет заключения. Отбывать срок гражданину придётся в колонии строгого режима.