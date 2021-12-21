Ульяновск, 21 декабря, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжаются кадровые назначения в правительстве, которые завершатся до конца года. О новых решениях заявил 21 декабря на штабе по развитию губернатор Алексей Русских.

Иван Шилов ИА REGNUM Кресло чиновника

Руководитель региона проинформировал о продолжении формирования правительства и отметил, что подписал документы о новых кадровых назначениях. Переназначены на посты заместителей председателя правительства Андрей Тюрин и Сергей Кучиц, при этом Тюрин продолжит работу в статусе первого вице-премьера. Также назначен заместителем председателя правительства Роман Когтев, который будет курировать работу четырёх министерств: молодёжного развития, природных ресурсов, физкультуры и АПК.

Кроме того, переназначены руководителями ведомств Гульнара Рахматулина (минприроды), Александр Черепан (минэнергетики), Рамиль Егоров (минспорт).

Напомним, ранее пост первого заместителя председателя правительства Ульяновской области сохранила Марина Алексеева.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Тюрин работает вице-премьером Ульяновской области с октября 2016 года, Сергей Кучиц — с июля 2021 года.