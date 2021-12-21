Москва, 21 декабря, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Возможности РФ по наращиванию экспорта угля в Китай серьезно ограничены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил гендиректор группы металлургических и горнодобывающих компаний, председатель свердловского регионального отделения «Партии роста» Алексей Кабанов. Так он прокомментировал прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что в 2022 году мировой спрос на уголь может достичь исторического максимума.

Stephen Codrington Добыча угля

«Проблема России далеко не в наращивании объемов производства угля. Один из наших, да и вообще крупнейших мировых потребителей угля — традиционно Китай (отопление и производство), — сказал Кабанов. — А вот возможности его экспорта в Китай на сегодняшний день ограничены. Организовывать поставки в достаточных объемах не позволяют пропускные пункты и железнодорожная инфраструктура. Это хорошо видно на примере Забайкальского края — крупнейшего производителя и экспортера».

Как пояснил Кабанов, российский экспорт страдает от устаревшей неразвитой инфраструктуры — транспортной в частности.

«Это один из сдерживающих факторов развития экспортных направлений вообще и по сырью тоже», — подытожил Кабанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Китае ускорилась добыча угля.