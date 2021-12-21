Вена, , 11:30 — REGNUM Сроки ответов по российским предложениям США и НАТО по гарантиям безопасности не назывались Москвой. Об этом 21 декабря заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире «Соловьев Live».

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе — все новости»

«Я, честно говоря, не слышал про ультиматум про сроки», — сказал он.

При этом 17 декабря МИД России обнародовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности, которые в настоящее время уже переданы и Вашингтону, и альянсу.

Как сообщало, ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что страны Запада, которые хотят изолировать Россию, не смогут осуществить свое намерение.