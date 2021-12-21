Казань, 21 декабря, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Татарии расследуют уголовное дело, возбужденное после смертельного отравления троих человек. В настоящее время у следствия появились новые факты.

Застолье

По данным пресс-службы следственного управления СКР по РТ, супруги, проживавшие в квартире, где произошло отравление, отмечали годовщину свадьбы и пригласили в гости знакомую семейную пару. В ходе празднования пострадавшие добавили в приобретенный алкоголь наркотическое средство, в результате употребления которого, предположительно, отравились.

ИА REGNUM напоминает, 21 декабря в квартире одного из домов по улице Симонова города Казани обнаружили тела 36-летнего мужчины, еще одного неустановленного мужчины, а также 26-летней женщины с признаками отравления неизвестным веществом. В больницу с признаками отравления этиловым спиртом доставлена супруга скончавшегося мужчины.

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