Санкт-Петербург, , 11:37 — REGNUM Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга за прошедшие выходные провела проверку качества уборки от снега и наледи на территории многоквартирных домов. Специалисты проверили 135 домов, и в 30% из них (порядка 40 зданий) были выявлены нарушения. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба Госжилинспекции.

Уборка снега Gov.spb.ru

«В рамках исполнения поручения губернатора Санкт-Петербурга об усилении контрольно-надзорных мероприятий, тем управляющим компаниям, которые не справятся с работой вовремя, грозит привлечение к административной ответственности», — заявила начальник Госжилинспекции Санкт-Петербурга Ольга Акацевич.

В случае ненадлежащего исполнения обязанностей по уборке предусмотрена административная ответственность, которая влечет за собой штраф на должностных лиц в размере от 50 до 100 тысяч рублей или лишение должности сроком до трёх лет. В случае, если в плохой уборке виновно юридическое лицо, предусматриваются повышенные штрафы — от 250 до 300 тысяч рублей. По другим статьям, связанным с некачественной уборкой штраф на должностных лиц может составить от 10 до 20 тыс. рублей, а на юридических начинаться от 100 тыс. и доходить до 1 млн рублей.

Напомним, накануне, 20 декабря губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что обильные снегопады не являются оправданием низкого качества работы коммунальщиков и дорожных служб по уборке снега и наледи.

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