Москва, 21 декабря, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Глобальная экономика рискует остаться без достаточного количества сырья, необходимого для перезапуска деловой активности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил профессор Российской экономической школы Герхард Тевс.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«На мой взгляд, действительно, разумно ожидать роста цен на нефть в ближайшие два года, — сказал Тевс. — В краткосрочной перспективе кривая предложения сырья может рассматриваться как близкая к вертикальной (то есть объем предложения не может быстро подстраиваться под текущие цены, поскольку для наращивания поставок нефти требуется некоторое время). В итоге колебания спроса будут напрямую влиять на изменение котировок. Это верно не только для сырой нефти, но и для природных ресурсов в целом».

Кроме того, эксперт отметил политическое давление, направленное на отказ от ископаемого топлива в среднесрочной перспективе.

«Оно неизбежно создаст повышательное давление на цены, поскольку нефтяные компании могут неохотно делать инвестиции в долгосрочные крупные проекты из-за складывающейся неопределенности, — сказал профессор. — Это оставит глобальную экономику без достаточного количества сырья для перезапуска деловой активности в целом и восстановления динамики в транспортном секторе в частности после завершения пандемии COVID-19».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, общая атмосфера на рынке нефти остается непростой и напряженной из-за нового штамма коронавируса.