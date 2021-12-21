Цюрих, Швейцария, 21 декабря, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (ФИФА) предлагает новую схему распределения доходов в мировом футболе. Об этом 21 декабря заявил президент организации Джанни Инфантино.

Kremlin.ru Джанни Инфантино

По словам Инфантино, сейчас существует схема, согласно которой европейские ассоциации получают 70% доходов, а 30% получает остальной мир.

«Мы предлагаем поделить доходы в соотношении 60% на 40% так, чтобы эти 60% превышали прежние 70%», — сказал Инфантино.

Говоря о возможности проведения чемпионата мира раз в два года, Инфантино заявил, что международный календарь можно делать более гибким. По его словам, тогда в футбол может быть инвестировано больше денег.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Инфантино заявил, что проведение чемпионата мира раз в два года улучшит экономические показатели ФИФА.