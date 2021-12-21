Вашингтон, , 11:27 — REGNUM Союзники по Североатлантическому альянсу не смогли прийти к единому мнению относительно того, как будут проходить переговоры с Россией по вопросу государственных гарантий, кто будет в них участвовать, и в каком формате они будут проводиться. Об этом 21 декабря сообщает газета Financial Times со ссылкой на официальные источники.

Флаги России и НАТО Mailtoanton

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Более крупные форматы, такие как Совет Россия — НАТО или Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), позволяют высказывать широкий спектр мнений, однако для обсуждения деталей и достижения результатов может потребоваться более избирательный формат переговоров, отмечает издание.

Также сообщается, что союзники по альянсу «смирились с необходимостью» вести переговоры с Россией. Они признают, что прямой отказ от дипломатического предложения Москвы может ухудшить ситуацию. Они считают, что эти предложения являются шансом для диалога наряду с угрозами санкций, если Москва предпримет шаги против Украины.

При этом они отвергают почти все предложения России, считая их «невозможными, неправдоподобными и противоречащими договорам, заключённым после окончания холодной войны».

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Западные дипломаты не хотят позволять России устанавливать условия какого-либо взаимодействия, поэтому переговоры начнутся только после того, как НАТО и США согласуют свои собственные предложения для Москвы, пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря Министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договоров Москвы с Вашингтоном и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно проекту, в частности, страны Североатлантического альянса обязуются исключить присоединение к военному блоку Украины. Также Пентагон должен принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, входивших в СССР.