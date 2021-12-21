Москва, 21 декабря 2021, 11:26 — REGNUM Диалог так и начинается. Можно сказать, что Россия и США начали сближать свои позиции, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, представитель американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО.
При этом Прайс уточнил, что США вместе с союзниками из Европы представят свои обеспокоенности действиями России.
Читайте подробнее: В Госдепе США оценили предложения России по гарантиям безопасности