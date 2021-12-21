Политолог Баширов: сближение России и США займёт много месяцев
Москва, 21 декабря, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Диалог так и начинается. Можно сказать, что Россия и США начали сближать свои позиции, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
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Флаги США и России
«Были опасения, что США и НАТО просто скажут, что даже рассматривать не будут предложения России (кстати, такие заявления «ястребов» сначала и звучали).
Но видимо предупреждение России о том, что тогда последует военно-технический ответ, сработало.
Эта работа по сближению двух стран займет много месяцев, но есть надежда, что к лету 2022 года на очередной встрече президентов России США Владимира Путина и Джо Байдена будет подписан какой-то документ о взаимной безопасности», — высказал своё мнение политолог.
Как сообщало ИА REGNUM, представитель американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО.
При этом Прайс уточнил, что США вместе с союзниками из Европы представят свои обеспокоенности действиями России.
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