Москва, 21 декабря, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Диалог так и начинается. Можно сказать, что Россия и США начали сближать свои позиции, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Kremlin.ru Флаги США и России

«Были опасения, что США и НАТО просто скажут, что даже рассматривать не будут предложения России (кстати, такие заявления «ястребов» сначала и звучали).

Но видимо предупреждение России о том, что тогда последует военно-технический ответ, сработало.

Эта работа по сближению двух стран займет много месяцев, но есть надежда, что к лету 2022 года на очередной встрече президентов России США Владимира Путина и Джо Байдена будет подписан какой-то документ о взаимной безопасности», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО.

При этом Прайс уточнил, что США вместе с союзниками из Европы представят свои обеспокоенности действиями России.

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