Сана, 21 декабря, 2021, 11:31 — ИА Регнум. ВВС Саудовской Аравии нанесли серию авиаударов по столице Йемена. Об этом 21 декабря сообщает йеменский телеканал Al-Masirah со ссылкой на собственных корреспондентов в Сане.

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По их данным, целью удара стал международный аэропорт города и несколько столичных кварталов.

Репортер Al-Masirah сообщил, что атака на аэропорт Саны привела к разрушению корпусов Института гражданской авиации, здания таможенного склада, а также разрушению карантинного центра.

Ранее в штабе международной коалиции заявили о нанесении серии авиаударов по столице Йемена. Согласно заявлению коалиции, целью атаки стали военные объекты йеменских повстанцев, а также склады ракетного вооружения и мастерские по производству ударных беспилотников.