Архангельск, , 11:26 — REGNUM Архангельская область получит из федерального бюджета 1,8 млрд рублей на реконструкцию Ягринского моста в Северодвинске. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Деньги Anton Starikov

«В 2022 году из федерального бюджета на реконструкцию моста через Никольское устье Северной Двины будет направлено 1,03 млрд рублей, а через год — еще 834,9 млн рублей. Реконструкция предполагает расширение Ягринского шоссе до четырех полос, устройство тротуаров, велосипедной дорожки, наружного светодиодного освещения, ливневой канализации и демонтаж старого моста. Этот важный объект должен быть сдан в эксплуатацию осенью 2023 года», — написал глава региона.

В настоящий момент на объекте выполняются работы по устройству и укреплению насыпи до и после моста, выносу существующих сетей, устройству ливневой канализации и формированию откосов земляного полотна. Вместе с этим ведутся монтаж и надвижка пролетного строения.

Длина нового автомобильного моста составит около 185 метров. Общая стоимость работ — более 3,5 млрд рублей.