Москва, , 11:33 — REGNUM Реверсные поставки газа из Германии в Польшу начались по газопроводу Ямал — Европа после остановки, связанной с отказом Газпрома бронировать мощности прокачки на 21 декабря. Таковы данные газотранспортного оператора Gascade.

Газопровод Gazprom.ru

Направление прокачки газа по трубопроводу зависит от заявок, которые поступают к газотранспортному оператору от клиентов. Утром 21 декабря полностью остановился физический поток газа, идущий по трубопроводу Ямал — Европа в Германию, который формируется как разность между реноминациями, то есть уточнёнными заявками, на поставку в прямом и обратном (на Польшу) направлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, Газпром снижал объём бронирования транзита газа по газопроводу Ямал — Европа с 17 декабря.

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