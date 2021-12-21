Санкт-Петербург, , 11:27 — REGNUM В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на Заневской площади вагон трамвая сошел с рельсов, из-за чего остальные составы пустили в обход. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс».

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"Из-за схода вагона на Заневской площади на время проведения аварийных работ изменено движение трамваев маршрутов №№ 10 и 39», — говорится в сообщении.

В настоящий момент трамваи следуют по маршрутам №10 от конечной станции «река Оккервиль» по улице Коллонтай, Дальневосточному проспекту до конечной станции «Малая Охта». № 39: от Трамвайного парка № 7 по проспекту Обуховской Обороны, Володарскому мосту, Дальневосточному проспекту до конечной станции «Малая Охта».