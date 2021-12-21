Тобольск, Тюменская область, , 11:22 — REGNUM В тюменском городе Тобольске произошёл крупный пожар в банном комплексе. Площадь горения составила 200 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Пожар в банном комплексе в Тобольске Пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области

Возгорание произошло в 8:03 по местному времени (6:03 мск). Горел банный комплекс по улице Школьный проезд, 21 А в Тобольске. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение отдельно стоящего, одноэтажного здания мансардного типа.

В настоящее время пожар ликвидирован, ведутся работы по разборке и проливке конструкций здания. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.