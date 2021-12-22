Президент России Владимир Путин 21 декабря провёл расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ. Были подведены итоги деятельности Вооружённых сил РФ в 2021 году, поставлены задачи на следующий год. Также будут рассматривались приоритеты дальнейшего развития армии и флота России. Участие в мероприятии приняли представители органов государственной власти и общественных организаций, руководящий состав Вооружённых сил. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

13:34 21.12.2021 Путин: уходящий год был экстраординарным, в первую очередь из-за коронавируса. Но Вооружённые силы чётко и без сбоев выполнили все стоящие перед ними задачи.

13:34 21.12.2021 Путин: «Отмечу дальнейший рост уровня боевой подготовки войск».

13:35 21.12.2021 Самых добрых слов заслуживают военные медики, отметил Владимир Путин.

13:36 21.12.2021 Путин: в армии реализованы все необходимые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.

13:37 21.12.2021 С высокой отдачей действовал военно-строительный комплекс Минобороны, подчеркнул президент.

13:38 21.12.2021 В российской армии доля современного вооружения составляет 71%, заявил 21 декабря президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. Читайте подробнее: Путин: доля современного вооружения в ВС РФ составила 71%

13:40 21.12.2021 Путин: «Соединённые Штаты легко выходят из всех международных договорённостей, которые им по той или иной причине становятся неинтересны».

13:42 21.12.2021 В Вооружённых силах России была проведена почти стопроцентная вакцинация личного состава от коронавирусной инфекции, заявил 21 декабря президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. Читайте подробнее: Путин заявил о стопроцентной вакцинации личного состава ВС РФ

13:43 21.12.2021 Путин: «Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всём европейском пространстве».

13:45 21.12.2021 Необходимо продолжить плановое сбалансированное оснащение наших войск современным вооружением и техникой — Путин.

13:47 21.12.2021 Путин подчеркнул, что ответственность за напряжённость в Европе несёт США.

13:49 21.12.2021 Путин: необходимо и дальше своевременно индексировать денежное довольствие военнослужащих, увеличивать военную пенсию.

13:50 21.12.2021 Путин поблагодарил руководство и личный состав Минобороны за добросовестное выполнение поставленных задах.

13:51 21.12.2021 Наращивание группировки НАТО непосредственно у российских границ вызывает серьёзную озабоченность, заявил 21 декабря президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. Об этом: Путин: вблизи границ России идёт развёртывание глобальной ПРО

13:53 21.12.2021 По словам Владимира Путина, в армии реализованы все необходимые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Проведена практически стопроцентная вакцинация личного состава: «Это позволило избежать массового распространения заболевания, защитить жизнь и здоровье военнослужащих и тем самым гарантировать высокую боеготовность частей и соединений».

13:54 21.12.2021 Президент РФ о действиях США в сфере международного права: «Эти манипуляции надоели!»

13:56 21.12.2021 Шойгу о ситуации с коронавирусом: «В Вооружённых силах достигнут и поддерживается полноценный коллективный иммунитет».

13:56 21.12.2021 Пять этапов расширения НАТО на восток происходили в годы, когда у России с США и другими странами альянса были хорошие отношения, заявил 21 декабря президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. Читайте подробнее: Путин: НАТО расширялось, когда у РФ и США были безоблачные отношения

13:57 21.12.2021 Солдаты НАТО [(cc) Daniel Cole]

14:01 21.12.2021 Появление на Украине инфраструктуры НАТО будет означать, что ракеты смогут быстрее достигать целей на территории России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 21 декабря на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ. «Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7−10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия — до пяти», — сказал Путин. Об этом: Появление объектов НАТО на Украине ускорит подлёт ракет к Москве — Путин

14:03 21.12.2021 США оказывали поддержку террористическим организациям, действовавшим на Северном Кавказе. Об этом 21 декабря сообщил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Читайте также: Путин: США поддерживали террористов на Северном Кавказе

14:08 21.12.2021 Напряжённая ситуация в Европе — это последствия политики США, заявил президент России Владимир Путин 21 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны. «То, что сейчас происходит, та напряженность, которая складывается в Европе, — это их вина», — подчеркнул Путин. Читайте также: Путин заявил об ответственности США за напряжённость в Европе

14:16 21.12.2021 Россия вынуждена «что-то решать» в ситуации напряжённости, созданной США. Об этом заявил 21 декабря президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. Читайте также: Путин: РФ в ситуации, когда нужно что-то решать

14:20 21.12.2021 Доля современного вооружения в российской армии превысила 71%, заявил 21 декабря президент России Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин назвал долю современного вооружения в российской армии

14:21 21.12.2021 Власти Соединенных Штатов наращивают военное присутствие у границ России, заявил 21 декабря министр обороны РФСергей Шойгу. Читайте также: Шойгу заявил о наращивании США военного присутствия у границ России

14:22 21.12.2021 В ходе состоявшегося 7 декабря в формате видеосвязи американо-российского саммита ответственных за переговоры по стабильности с Россией предложил назначить президент США Джо Байден. Об этом 21 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии российского Минобороны. Об этом: Ответственных по переговорам с Россией предложил назначить Байден — Путин

14:25 21.12.2021 Под данным Kremlin.ru, помимо руководящего состава Вооружённых сил, представителей органов государственной власти и общественных организаций на заседание коллегии впервые приглашены должностные лица командования военными округами, флотами и флотилиями, соединениями и воинскими частями, а также курсанты и слушатели высших военных учебных заведений Минобороны России.

14:26 21.12.2021 Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. Цитата из видео. khemlin.ru

14:29 21.12.2021 Путин: мы хотим решать вопросы политико-дипломатическими средствами, но при этом иметь изложенные в документах гарантии.

14:32 21.12.2021 России необходимо развивать военно-техническое сотрудничество со странами ШОС и ОДКБ, а также укреплять безопасность Союзного государства на фоне сложной международной обстановки. Об этом 21 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии российского Минобороны. Читайте также: РФ нужно развивать военное сотрудничество со странами ШОС и ОДКБ — Путин

14:34 21.12.2021 Военнослужащие в воинском звании лейтенант в ВС РФ получают в среднем 81,2 тыс. рублей в месяц. Об этом заявил 21 декабря президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. Читайте подробнее: Путин назвал средний уровень довольствия лейтенантов в ВС РФ

14:35 21.12.2021 В Воздушно-космических силах (ВКС) России сформирован первый авиационный полк истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Об этом 21 декабря заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Читайте подробнее: В ВКС России сформирован первый полк МиГ-31 с ракетами «Кинжал»

14:44 21.12.2021 Президент РФ Владимир Путин о США: «Что хотят, то и делают». »Но то, что они сейчас делают на территории Украины, это же не за тысячи километров от нашей границы, это у порога нашего дома. Нам некуда дальше отступать», — подчеркнул Путин.

14:46 21.12.2021 Все задачи на текущий год выполнены российскими Вооружёнными силами, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 21 декабря в ходе расширенного заседания коллегии военного ведомства. Он подчеркнул, что заданный уровень поддержания обороноспособности страны обеспечен. Боевые возможности армии возросли на 12,8%. Подробности в материале: Вооружённые силы России выполнили все задачи на 2021 год — Шойгу

14:46 21.12.2021 На российских границах с запада и востока страны США наращивают военное присутствие, заявил 21 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии ведомства. Подробности в материале: Шойгу: стратегическая авиация НАТО активизировала полёты у границ РФ

14:47 21.12.2021 Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны. Цитата из видео. kremlin.ru

14:52 21.12.2021 В Тихом океане впервые проведено скрытое развёртывание кораблей ВМФ России, сообщил 21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии ведомства. Читайте также: Шойгу: ВМФ России скрытно развернул корабли в Тихом океане

14:56 21.12.2021 Президент России Владимир Путин напомнил США о бесправном уничтожении Югославии и вторжении в Ирак и Сирию. Об этом глава государства заявил 21 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Российский лидер указал на то, что эти события ярко демонстрируют, что Соединённые Штаты «что хотят, то и делают». Подробности в материале: «Что хотят то и делают» — Путин о Соединённых Штатах

14:58 21.12.2021 В России уровень современности ядерной триады доведён до самого высокого показателя за всю историю — 89,1%. Об этом 21 декабря заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии Минобороны. Об этом: Шойгу заявил о рекордном уровне современности ядерной триады России

14:59 21.12.2021 Доля современного оружия в российской ядерной триаде доведена до 89,1%, это рекордный показатель, заявил на заседании министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. В качестве примера он привёл четыре модернизированных стратегических ракетоносца Ту-95МС, пополнивших стратегическую ядерную авиацию, и атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» с баллистическими ракетами «Булава», принятый в состав ВМФ. Подробности в материале: Шойгу: доля современного оружия в ядерной триаде поднята до рекорда

15:05 21.12.2021 Серийные поставки гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» в Вооружённые силы РФ начнутся в 2022 году. Об этом 21 декабря заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Подробности в материале: Шойгу: серийные поставки ракеты «Циркон» начнутся в 2022 году

15:06 21.12.2021 России некуда дальше отступать из-за планов Вашингтона на Украине. Соединённые Штаты и их союзники должны это понять. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 21 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Подробности в материале: Путин предупредил США: России некуда дальше отступать

15:12 21.12.2021 Западные партнёры могут попытаться «заболтать» переговоры по предложениям о гарантиях безопасности, и это, безусловно, не устроит Россию. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 21 декабря в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны. «Есть и опасность, что будет предпринята попытка заболтать, погрузить в какое-то болото все наши предложения, а самим, используя эту паузу, делать то, что они хотят», — предупредил Путин. Подробности в материале: Попытка Запада «заболтать» диалог по безопасности не устроит РФ — Путин

15:13 21.12.2021 Цитата из видео Расширенное заседание коллегии Минобороны. Источник: kremlin.ru

15:18 21.12.2021 Президент России Владимир Путин призвал повысить денежное довольствие военнослужащих. Об этом глава государства заявил 21 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Читайте также: Путин призвал повысить денежное довольствие военных

15:20 21.12.2021 Китай, Индия и ряд других стран являются основными партнёрами России в сфере научно-технического сотрудничества. Об этом 21 декабря заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Об этом: Шойгу назвал партнёров РФ в сфере военно-технического сотрудничества

15:34 21.12.2021 Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что число обстрелов территории Донбасса со стороны Украины не снижается.

15:38 21.12.2021 Сложившаяся в Афганистане в настоящее время обстановка является причиной роста риска экспорта терроризма и наркотиков на территорию стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 21 декабря заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны с участием президента России Владимира Путина. Читайте также: Обстановка в Афганистане угрожает странам ОДКБ экспортом терроризма — Шойгу

15:42 21.12.2021 Стратегические командно-штабные учения «Восток» и «Гром» должны пройти в российских войсках в 2022 году, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Учения «Восток» — часть ежегодных общевойсковых командно-штабных учений. «Гром» — учения стратегических ядерных сил. Об этом: ВС РФ запланировали командно-штабные учения «Восток» и «Гром» в 2022 году

15:49 21.12.2021 Наиболее жёсткое применение силы США происходило без санкции Совета Безопасности ООН. Об этом 21 декабря заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Об этом: Путин: США действуют жёстко без всякой санкции Совбеза ООН

15:57 21.12.2021 В вопросе Украины США нужно понять, что России некуда отступать, заявил 21 декабря президент России Владимир Путин на заседании расширенной коллегии Минобороны РФ. Об этом: Путин: США должны понять, что нам некуда отступать

16:18 21.12.2021 Россия пытается решить политические вопросы дипломатическими средствами, а не вооружёнными конфликтами, заявил 21 декабря президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны РФ. Читайте подробнее: Путин: Россия не хочет вооружённых конфликтов и кровопролития

16:24 21.12.2021 Предложения России по безопасности, направленные в Брюссель и Вашингтон, могут попытаться заболтать. Об этом 21 декабря заявил президент России Владимир Путин. Об этом: Путин: США могут погрузить в болото предложения России

16:35 21.12.2021 Две новые атомные субмарины «Князь Олег» и «Новосибирск» официально приняты в состав ВМФ России, сообщает 21 декабря пресс-служба Минобороны РФ. Церемония подъема Андреевского флага на подлодках прошла в Северодвинске, старт ей дал президент России Владимир Путин в ходе расширенной коллегии Минобороны. Читайте также: ВМФ России получил новые атомные подлодки — «Князь Олег» и «Новосибирск»

16:41 21.12.2021 В Восточный военный округ в 2022 году начнут поступать истребители пятого поколения Су-57, заявил 21 декабря командующий войсками округа генерал-полковник Александр Чайко. Об этом он сообщил журналистам в ходе итоговой коллегии Минобороны России, проходящей под руководством президента России Владимира Путина. Читайте также: Первые истребители Су-57 получит Восточный военный округ в 2022 году

17:14 21.12.2021 С министром обороны Сергеем Шойгу в ходе посещения тематической выставки, посвящённой расширенной коллегии Минобороны России. Фото: kremlin.ru

17:39 21.12.2021 Военные операции США против Югославии и против Ирака проводились без каких-либо санкций ООН и даже без внятного предлога, заявил 21 декабря президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ. Президент России отметил, что таким образом Вашингтон обеспечивал свою «безопасность» и свои интересы. Читайте также: Они «ошиблись»? Путин напомнил о нападении США на Югославию и Ирак

18:20 21.12.2021 С министром обороны Сергеем Шойгу в ходе посещения тематической выставки, посвящённой расширенной коллегии Минобороны России. Фото: kremlin.ru

06:13 Владимир Путин только что: «Нам некуда дальше отступать!».

06:13 Шойгу: «В следующем году ВМФ России получит 5 новых подлодок. Это на целых 5 подлодок больше, чем всего есть у Украины!».

06:14 Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о подготовке провокаций США в Донбассе. По его словам, в Авдеевку и Красный Лиман доставлены резервуары с неизвестными химикатами. Подготовкой, по утверждению министра обороны РФ, занимается американская ЧВК. «Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», — сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием Владимира Путина. По данным Минобороны России, в Донецкой области находятся около 120 сотрудников американских ЧВК, готовящих украинский спецназ.

07:02 Достойно, как и подобает российским воинам, действовали наши военные в Сирии. Их присутствие, содействие мирному населению в решении гуманитарных задач вносит ощутимый вклад в укрепление стабильности в этой республике — Путин.

07:09 Путин — о вторжении США в суверенные страны: — Кто дал право наносить удары по европейской столице, по Белграду? Никто! Просто так решили, а сателлиты бежали сзади и подтявкивали. Вот и все международное право! А под каким предлогом вошли в Ирак? Разработка оружия массового поражения. Зашли, страну разрушили, создали очаг международного терроризма, а потом выяснилось, что ошиблись. Сказали, «нас разведка подвела». Ничего себе! И все объяснение! Оказывается, не было никакого оружия. А в Сирию как зашли? Что, с санкции Совета Безопасности ООН? Что хотят — то и делают!

07:19 Уже более года наши миротворцы помогают поддерживать стабильность в Нагорном Карабахе. Во многом благодаря их усилиям улучшилась гуманитарная ситуация, проведено разминирование территории ряда районов, восстановлены объекты социальной инфраструктуры, сохранены памятники истории и культуры. Хочу поблагодарить личный состав, выполняющий миротворческие задачи, за профессионализм, выдержку и стойкость — Путин.

07:20 В следующем году на боевое дежурство встанет 21 пусковая установка с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», «Авангард» и «Сармат». Флот в 2022 году получит 5 подлодок и 11 надводных кораблей, в том числе стратегическую подлодку «Генералиссимус Суворов» — Сергей Шойгу.

07:21 Президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны РФ: «Мы не требуем для себя каких-то особых, эксклюзивных условий. Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всем европейском пространстве». Поручено продолжить оснащение войск современными высокоточными комплексами, системами разведки, навигации, связи и управления, внести коррективы в программу обучения с целью их освоения. Министерству обороны также поручено развивать военное и военно-техническое сотрудничество со странами ШОС, ОДКБ и Белоруссией.

09:16 С высокой отдачей действовал военно-строительный комплекс Минобороны. Говорю не только о значительных объёмах и своевременном возведении инфраструктуры для армии и флота, но и о том, что военные строители помогли обеспечить бесперебойное снабжение, скажем, Крыма и Севастополя водой. Во многих регионах благодаря им были построены многофункциональные медицинские и другие социально значимые объекты — Путин.

09:35 В ходе посещения тематической выставки, посвящённой расширенной коллегии Минобороны России. kremlin.ru.

09:35 Военно-политическая обстановка в мире остаётся сложной, в ряде регионов вырос конфликтный потенциал, возникли новые очаги напряжённости. Так, серьёзную озабоченность вызывает наращивание непосредственно у российских границ военной группировки США и НАТО, а также проведение крупномасштабных учений, в том числе незапланированных — Путин.

09:56 Нас крайне беспокоит, что вблизи России идёт развёртывание элементов глобальной ПРО США. Расположенные в Румынии и планируемые к размещению в Польше пусковые установки Mk 41 адаптированы к применению ударных систем «Томагавк». Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлётное время до Москвы сократится до семи — десяти минут, а при размещении гиперзвукового оружия — до пяти. Для нас это серьёзнейший вызов — вызов нашей безопасности — Путин.

10:42 Путин: — Нам нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии. Ну, мы-то с вами их хорошо знаем: и этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что Соединённые Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересны — легко, объясняя чем-то или вообще ничем не объясняя, как это было с Договором по противоракетной обороне, [Договором] по открытому небу — нет, и всё.

11:07 Можно здесь обратиться к недавней истории, к событиям конца 80-х — начала 90-х годов прошлого века, когда нам говорили, что, мол, ваши волнения по поводу возможного расширения НАТО на восток беспочвенны. А затем последовало пять волн расширения НАТО на восток. Причём это же происходило, помните, как? Здесь все взрослые люди сидят. Это происходило тогда, когда между Россией и США, Россией и всеми основными странами НАТО были безоблачные отношения, просто чуть ли не союзнические — Путин.

12:25 Путин: «Говорил уже публично — ещё вам скажу, напомню: на объектах ядерного оружейного комплекса Российской Федерации сидели на постоянной основе американские специалисты. На работу ходили туда каждый день, столы стояли там рабочие и флаг США. Ну куда больше? Чего ещё надо? В правительстве России работали советники США, кадровые сотрудники ЦРУ советовали. Чего ещё? Зачем надо было поддерживать сепаратизм на Северном Кавказе, причём с помощью даже ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — ну, не ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), там другие организации были террористические? Явно террористов поддерживали. Зачем? Зачем надо было расширять НАТО, выходить из договоров по ПРО? То, что сейчас происходит, та напряжённость, которая складывается в Европе, — это их вина».

13:00 На каждом шаге Россия была вынуждена как-то отвечать, на каждом шаге ситуация постоянно ухудшалась, ухудшалась, ухудшалась — деградировала и деградировала. И вот сегодня мы в такой ситуации, когда вынуждены что-то решать: мы же не можем допустить развития ситуации, о котором я сказал. Что, это непонятно, что ли, кому-то? Должно быть понятно — Путин.

13:30 Хочу вновь подчеркнуть: мы не требуем для себя каких-то особых, эксклюзивных условий. Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всём евразийском пространстве — Путин.

13:42 Президент России Владимир Путин рассказал, на каких основных задачах предстоит сосредоточиться в следующем году: «Первое. Необходимо продолжить плановое, сбалансированное оснащение войск современным вооружением и техникой, особое внимание уделять поставкам высокоточных комплексов, новейших систем разведки, навигации, связи и управления».

13:50 Президент России Владимир Путин рассказал, на каких основных задачах предстоит сосредоточиться в следующем году: «Второе. Приоритетными задачами боевой и оперативной подготовки должно стать освоение современного оружия, а также новых форм и способов действий войск. В связи с этим в программы боевой учёбы должны быть внесены коррективы, чтобы в наступающем году учесть их при проведении учений, в том числе стратегического командно-штабного учения «Восток-2022».

13:50 Президент России Владимир Путин рассказал, на каких основных задачах предстоит сосредоточиться в 2022 году: «Третье. Сегодня успех во многом и во многих сферах прямо зависит от выверенности и быстроты принятия решения, а в военной области при проведении боевых операций такая скорость исчисляется буквально минутами, а то и секундами. Поэтому нужно развивать системы поддержки принятия решений командирами на всех уровнях, особенно в тактическом звене, внедрять в эти системы технологии искусственного интеллекта».

13:51 Президент России Владимир Путин рассказал, на каких основных задачах предстоит сосредоточиться в 2022 году: «Четвёртое. Безусловно, на всех уровнях должны быть эффективные алгоритмы действий, передовая автоматика, но вместе с тем мы видим, что современные военные конфликты проходят не по шаблону. В них, как и прежде, ключевая роль принадлежит командиру. Очень многое зависит от его знаний, опыта, личных качеств, и побеждает тот, кто принимает действительно нестандартные решения. Поэтому в ходе оперативной и боевой учёбы необходимо готовить именно таких разносторонне развитых во всех отношениях командиров. Они должны быть в кадровом резерве военачальников, к ним нужно присматриваться, уже сейчас направлять, предоставлять возможность для дальнейшего карьерного роста».

13:52 Президент России Владимир Путин рассказал, на каких основных задачах предстоит сосредоточиться в 2022 году: «И, наконец, пятое. В условиях сложной международной обстановки необходимо развивать военное и военно-техническое сотрудничество с государствами — членами ШОС и ОДКБ, особое внимание уделять укреплению обороноспособности Союзного государства России и Белоруссии».

14:13 Путин: «У Минобороны средний уровень денежного довольствия военнослужащего в воинском звании «лейтенант» составляет в 2021 году 81,2 тысячи рублей. По-разному бывает, разные лейтенанты, и по-разному служат, но это средний уровень — 81,2 тысячи, а, вот я сказал, в ведущих отраслях экономики — 63,2 [тысячи]». Цитата с сайта Кремля.

14:32 Путин: «В плановом порядке идёт обеспечение военнослужащих постоянным жильём. В 2021 году на предоставленные жилищные субсидии новые квартиры приобрели 4350 военнослужащих. В течение предстоящих трёх лет субсидии получат ещё около 9000 военнослужащих. Из федерального бюджета на эти цели планируется направить около 113 миллиардов рублей. Продолжает эффективно действовать накопительно-ипотечная система. С её помощью в 2021 году реализовали своё право на жилищное обеспечение 15 000 военнослужащих, а в 2022—2024 годах за счёт этой системы новое жильё получат ещё 34 000».

14:45 Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. kremlin.ru.

14:54 «И в завершение хочу поблагодарить руководство и личный состав Министерства обороны за добросовестное выполнение поставленных задач. Уверен, что вы и впредь будете действовать профессионально, чётко, делать всё необходимое для достижения высоких результатов. Желаю вам дальнейших успехов в службе на благо России и нашего народа», — Путин.

15:52 В ходе посещения тематической выставки, посвящённой расширенной коллегии Минобороны России. kremlin.ru

17:35 В предстоящее католическое Рождество исполнится 30 лет со дня распада Советского Союза. Теперь Владимир Путин хочет вернуться к прежнему мировому порядку. С такой темой 21 декабря вышла шведская газета Dagens Nyheter на первой полосе. Об этом: Представления Путина о мире строятся на итогах «Ялты» — Dagens Nyheter