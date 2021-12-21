Вена, 21 декабря, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Страны Запада, которые хотят изолировать Россию, не смогут осуществить свое намерение. Об этом 21 декабря заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире «Соловьев Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Схватка России и Запада

«Это они хотят нас изолировать, а не мы их. Но им это не удастся», — сказал он.

Также глава делегации РФ в Вене добавил, что, по его мнению, «шаг с проектами соглашения и договора, конечно, разбудит европейцев и американцев», так как эти проекты направлены на стабилизацию обстановки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что поддержка Китаем России в вопросах по гарантиям безопасности является ощутимой.