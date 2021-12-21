Село Износки, Калужская область, 21 декабря, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области проводится процессуальная проверка по факту обнаружения погибшего мужчины при пожаре в жилом доме в поселке Мятлево Износковского района, сообщили 21 декабря корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России

Kaluga.sledcom.ru Дом после пожара

По предварительной информации, возгорание произошло из-за разрушения верхней части кирпичной кладки дымохода. В доме проживала семья — мужчина в возрасте 61 лет с женой. После тушения пожара на месте обнаружено тело хозяина дома. На момент происшествия супруга, погибшего находилась на работе и не пострадала.

Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.