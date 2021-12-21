Минск, 21 декабря 2021, 11:19 — REGNUM Министерство здравоохранения Белоруссии разрешило вакцинацию от COVID-19 детей от 12 до 17 лет, сообщили 21 декабря в пресс-служба Минздрава.
Уточняется, что для вакцинирования предлагается китайская инактивированная вакцина.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство здравоохранения Белоруссии выдало разрешение на ввоз и применение в стране российской вакцины от COVID0−19 «КовиВак».
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