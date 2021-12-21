Минск, , 11:19 — REGNUM Министерство здравоохранения Белоруссии разрешило вакцинацию от COVID-19 детей от 12 до 17 лет, сообщили 21 декабря в пресс-служба Минздрава.

Вакцинация

«Привить против COVID-19 можно будет детей в возрасте 12−17 лет. Для этого родителям или законным представителям необходимо подписать информированное согласие на вакцинацию», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для вакцинирования предлагается китайская инактивированная вакцина.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство здравоохранения Белоруссии выдало разрешение на ввоз и применение в стране российской вакцины от COVID0−19 «КовиВак».

Читайте также: В Белоруссии разрешили применение вакцины «КовиВак»