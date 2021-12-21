Екатеринбург, , 11:18 — REGNUM На Среднем Урале задержали граждан, которых подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Свердловской области.

Росгвардия

Rosgvard.ru

Сотрудникам Росгвардии вечером 20 декабря поступило сообщение о том, что двое местных жителей якобы употребляют наркотики, находясь в машине на улице Стрелочников. В ходе осмотра стражи порядка обнаружили и изъяли комок с веществом коричневого цвета. Результаты экспертизы показали, что это синтетический наркотик.

По факту инцидента возбудили уголовное дело. Подозреваемых доставили в отдел полиции.