Москва, 21 декабря, 2021, 11:17 — ИА Регнум. На западе Москвы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, сообщает 21 декабря пресс-служба управления ГИБДД по столице.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительной информации, на Третьем транспортном кольце (ТТК) столкнулись 13 автомобилей. Авария случилась перед въездом в Кутузовский тоннель.

В ГИБДД уточнили, что «Форд Эксплорер» столкнулся с 12 машинами, следовавшими в попутном направлении. Пострадавших нет.

«Водитель автомобиля «Форд» проверяется на состояние опьянения», — рассказали в пресс-службе.

По двум полосам по направлению к Кутузовскому тоннелю ограничено движение.